Москва, 28 ноября, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий предложили дополнить Федеральный закон «О ветеранах» новой категорией — ветераны военной журналистики, этот статус получат военные корреспонденты. Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале.

Александр ФЕДОРОВ

Кроме того, депутаты призвали предусмотреть для меры социальной поддержки для таких ветеранов. Предложение направлено в правительство РФ 28 ноября 2023 года.

Авторы инициативы отмечают, что работа корреспондентов в зоне боевых действий сопряжена с риском для жизни и здоровья.

«Людям нужна объективная картина событий, а значит, журналисты будут ездить в «горячие точки». Самоотверженная работа с очень высоким риском, поэтому нужен особый статус и социальные гарантии для членов семьи. К сожалению, надпись на бронежилетах «Пресса» не останавливает вражеские снаряды. Мы давно работаем с военкорами, знаем как профессионально и бесстрашно ребята выполняют свой журналистский долг. Будем добиваться получения журналистами статуса ветерана боевых действий, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержки и защиты для членов их семей», — сказал журналистам Слуцкий.

Депутаты призвали относить к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые с 24 февраля 2022 года не раз направлялись для выполнения поручений в особых условиях в ДНР, ЛНР и на территории Украину, а с 30 сентября 2022 года — в Запорожскую и Херсонскую области.

В документе предусматриваются не только гарантии и компенсации для ветеранов военной журналистики, но и помощь семьям погибших военкоров. Они соответствуют мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий.

Так, предлагается ввести льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также предоставлять ежегодный отпуск в удобное для ветеранов время и другие виды гарантий.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября украинские военные атаковали осколочным боеприпасом с беспилотника группу российских журналистов, готовивших в Запорожской области материал об обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ. Среди журналистов, получивших ранение, оказался сотрудник телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который скончался 23 ноября.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и коллегам погибшего. Он также призвал военных корреспондентов проявлять осторожность, поскольку они являются прямой целью для ВСУ. 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.