Вашингтон, 28 ноября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Вывод на околоземную орбиту разведывательного спутника Северной Кореей признали США. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для прессы.

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«Нам известно, что он был выведен на орбиту и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — уточнил Райдер.

Предоставить какие-либо подробности представитель американского оборонного ведомства отказался. Райдер указал, что у него нет информации относительно того, что разведывательный спутник КНДР якобы сделал фотоснимки Белого дома и Пентагона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон не может подтвердить подлинность информации о том, что северокорейский спутник сделал фотографии Белого дома, штаб-квартиры минобороны США и ряда других объектов.

Власти КНДР заявили, что их разведывательному спутнику удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и пяти авианосцев на военно-морской базе США в Норфолке (штат Виргиния). Кроме того, в Северной Корее утверждают, что спутнику удалось получить снимки авиабазы «Андерсен» на острове Гуам в Тихом океане, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News.