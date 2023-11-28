Мариуполь, ДНР, 28 ноября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Двое мужчин получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе. Об этом 28 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Уточняется, что информация о пострадавших поступила в 21:30 мск. Двое мужчин 1983 и 1988 года рождения пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Информация о состоянии раненых не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек, в том числе три несовершеннолетних и четыре сотрудника МЧС России.

Также сообщалось, что во время концерта в клубе населённого пункта Камечёво Старобешевского района ДНР погибла актриса и театральный режиссёр Полина Меньших, попав под обстрел ВСУ. В театре уточнили, что актриса погибла 19 ноября, в тот день она выступала перед военнослужащими. 13 ноября Меньших исполнилось 40 лет.