Донецк, 28 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Освободители Шахтерска, Иловайска, Дебальцево, Мариуполя и других городов ДНР получили удостоверения ветерана боевых действий из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, сообщил в своём Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который опубликовал видеозапись церемонии.

Кадр из Телеграм — канала Дениса Пушилина

Мероприятие проходило в филиале фонда «Защитники Отечества». Среди ветеранов, получивших удостоверение, был Олег Чалый, который вступил в ополчение в 2014 году, а после служил специальном отряде быстрого реагирования МВД ДНР.

Он ушёл на пенсию в 2021 году, но в 2022 году возобновил службу. Чалый участвовал в боях за Пески, где получил ранение, после которого его комиссовали.

Пушилин отметил, что каждый ветеран должен чувствовать внимание со стороны государства и получать социальную защиту. Глава республики напомнил, что именно для этого создали фонд «Защитники Отечества», который работает по формату «одного окна».

Филиал организации открылся в Донецке 1 июня 2023 года. Пушилин также уточнил, что в городах и районах ДНР действует 28 отделений этого фонда. Он добавил, что в каждом из них ветераны, участники боевых действий и члены их семей могут рассчитывать на помощь и поддержку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849271" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября фонд «Защитники Отечества» проинформировал, что в Херсонской области семье участника специальной военной операции помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Речь шла о первом выданном в регионе таком документе.

Удостоверение выдали родителям военнослужащего из Крыма, который служил командиром роты в составе батальона «Вихрь» и погиб под Артёмовском. Родители бойца проживают в Херсонской области.