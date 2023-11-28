Киев, 28 ноября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и действующее правительство Украины не смогло подготовить население страны к конфликту с Россией, несмотря на предупреждения военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

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«Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие», — сказал Кривонос.

Также он указал на то, что исходящие от правительства сообщения о мобилизации или демобилизации являются манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях Вооружённых сил Украины. Кроме того, по его словам, власти занимаются пиаром в свою пользу.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Кривонос призвал Владимира Зеленского начать говорить правду о положении дел на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что действующие власти долгое время неоднократно лгали о якобы низком боевом духе ВС России и недостатке вооружения в российской армии. По мнению экс-генерала, Зеленскому стоит нанять нового человека, который пишет ему речи, поскольку на данный момент они не соответствуют действительности.