Москва, 28 ноября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Заключения мира России с Украиной можно добиться при выполнении целей и задач специальной военной операции, заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, помощник президента РФ Владимир Мединский.

РИА Новости / Стрингер

«При полном выполнении задач и целей СВО», — сказал он.

Так Мединский ответил на вопрос, при каких условиях возможно заключение мирного договора. Помощник президента подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий Украине переговоры с Российской Федерацией. По словам Мединского, именно Зеленский не хочет мира.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Украина не намерена идти на какие-либо соглашения с Россией без выплаты репараций Москвой. Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий написал, что это высказывание указывает на то, что Киев постепенно стал переходить к стадии торга в вопросе конфликта с РФ и начал допускать вариант заключения мирного договора.

22 ноября российский президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он напомнил, что в 2022 году переговоры остановились по вине Киева, когда украинская сторона публично объявила о том, что не будет участвовать в диалоге.