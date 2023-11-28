Газа, Палестина, 28 ноября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС приглашает основателя Tesla и SpaceX, владельца соцсети Х (бывш. Twitter) Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы увидеть результаты атак Израиля, заявил член руководства движения Усама Хамдан. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что после посещения Израиля бизнесмену стоит ознакомиться с последствиями войны с другой стороны.

«Призываем господина Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы увидеть масштабы резни, устроенной оккупантом против нашего народа», — сказал Хамдан.

Как сообщало ИА Регнум, Маск посетил Израиль 27 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал ему населённые пункты, которые атаковали палестинские боевики 7 октября.

Маск в ноябре оказался в центре скандала, его обвинили в антисемитизме за одобрение поста, автор которого заявил, что некие еврейские группы якобы продвигают ненависть к белым. После этого ряд крупных американских компаний приостановили рекламные проекты в соцсети Х.

Маск назвал фальшивыми эти обвинения и пригрозил «термоядерным» иском компаниям, объявшим бойкот его соцсети. По информации газеты The New York Times, бизнесмен отказа от его рекламных услуг может потерять до $75 млн.