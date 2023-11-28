Вашингтон, 28 ноября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Американский нападающий, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн договорился о переходе в клуб НХЛ «Детройт» и скоро подпишет с ним контракт, сообщил 27 ноября в соцсети Х журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Всё внимание приковано к этому клубу и возможному переходу Кейна. Посмотрим, как сложится день», — заявил он.

Фридман не сообщил, на каких условиях планируется подписать контракт между клубом и 35-летним форвардом.

Кейн прошлом году играл за «Чигаго Блэкхоукс», а в марте его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист, выступая в регулярном чемпионате, сыграл в 73 матчах, в которых забил 21 гол.

1 июня 2023 года Кейн перенёс операцию на бедре и с тех пор восстанавливался. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2010-м, 2013-м и 2015-м годах в составе «Чикаго Блэкхоукс». Форвард также является серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября впервые в истории НХЛ в течение одного матча голы забили четыре российских хоккеиста. Шайбы забросили в ворота Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Все они выступают за «Коламбус». В той игре команда победила у «Бостона» со счётом 5:2.