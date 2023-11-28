Москва, 28 ноября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября заявил, что именно глава киевского режима Владимир Зеленский втянул две страны, Украину и Российскую Федерацию, в боевые действия.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал Мединский журналистам.

В то же время, как он подчеркнул, Москва никогда не исключала возможности переговоров с Киевом с целью урегулирования конфликта.

«Ни разу не отказывались от ведения мирных переговоров с Украиной», — подчеркнул помощник президента России.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с октября 2022 года, Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

Глава МИД Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что она начнутся только тогда, когда Россия потерпит поражение в специальной военной операции и напомнил, что США, ЕС и НАТО бескомпромиссно называли основой для переговоров украинские требования и выплату Москвой репараций. Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине, а Лавров указал на невозможность реализовать «формулу мира» Зеленского.