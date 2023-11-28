Москва, 28 ноября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября назвал условие заключения мира с Украиной. Он заявил, что это станет возможным только лишь после завершения специальной военной операции.

«Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО. Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров», — сказал Мединский.

Он также отметил, что российская сторона во время переговоров с украинской в 2022 году не требовала одного только отказа страны от вступления в НАТО, но требовала и признания суверенитета России над Крымом и независимости республик Донбасса.

«В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — подчеркнул помощник президента России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября замглавы украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не подпишет мирное соглашение, если в нём не будет условия о репарациях Украине. После этого декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с ИА Регнум сказал, что представители украинской стороны тем самым начали торговаться об условиях мира.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также прокомментировал заявление и отметил, что фактически такое заявление является отказом от переговоров, так как это условие неприемлемо для Москвы. На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно западные страны весной 2022 года запретили киевским властям проведение мирных переговоров с Россией, так как им не нужен путь к миру.