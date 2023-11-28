Москва, 28 ноября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В России сложилась устойчивая тенденция по снижению смертности, доложила 28 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время видеоконференции, посвящённой открытию медицинских объектов в ряде регионов, с участием президента Владимира Путина.

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Она сообщила, что по итогам девяти месяцев Росстат показал снижение показателя смертности до 11,9 смертей на 1 тыс. населения в год.

«Это означает, что мы все-таки преодолели тот рубеж, который был до ковида в благополучном 2019 году, и вышли на устойчивую траекторию снижения», — сказала Голикова.

По мнению вице-премьера, этого удалось добиться благодаря работе первичного звена здравоохранения и развития здравоохранения в целом. Она подчеркнула, что открытие в населённом пункте даже маленького фельдшерско-акушерского пункта и врачебной амбулатории имеет важное значение.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 ноября заявил о снижении смертности в стране от онкологических заболеваний благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он рассказал, что с 2019 года, когда началась реализация проекта, смертность снизилась на 5,6%.

Путин 28 ноября на Всемирном русском народном соборе очередной раз поднял вопрос о том, что Россия столкнулась с демографическими вызовами. Он подчеркнул, что одних материальных мер для перелома ситуации недостаточно. Президент заявил, что гораздо важней жизненные ориентиры в обществе, когда в семье есть доверие и любовь.