Москва, 28 ноября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ошибочная политика в области миграции может привести к печальным последствиям.

«Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства»,— заявил патриарх Кирилл, выступая 28 ноября на XXV Всемирном русском народном соборе.

По его словам, приток трудовых мигрантов, которые не могут и не хотят интегрироваться в российское общество, меняет облик городов, а также правовое, культурное и языковое пространство. Он добавил, что этнические анклавы становятся причиной развития коррупции и преступности.

При этом патриарх подчеркнул, что он не против тех, кто хотят честно трудиться в стране.

Как сообщало 28 ноября ИА Регнум, патриарх назвал острой тему миграционной ситуации в России в свете сохранения русской культуры. Он подчеркнул, что трудовые мигранты должны с уважением относиться к традициям и народу России.

На пленарном заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября патриарх также заявил, что России не нужна идеология, которая бы объединяла страну. По его словам, идеологии могут меняться, поэтому единство на такой основе непрочно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях.