Москва, 28 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Газпромбанк успешно разместил первый выпуск собственных зеленых облигаций объемом 15 млрд руб. Выпуск вошел в тройку крупнейших на российском банковском рынке за исключением банков развития.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Соответствие выпуска облигаций Газпромбанка принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала, а также таксономии «зелёных» проектов в соответствии с российской таксономией подтверждено рейтинговым агентством АКРА, присвоившим выпуску высшую оценку (GR-1).

«Данный выпуск стал значимой вехой в многолетней успешной работе по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность банка по привлечению финансирования на рынках заемного капитала и позволил привлечь внимание к зеленой повестке как крупных институциональных инвесторов, так и физических лиц», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов.

Кроме того, соответствие выпуска подтвердил китайский верификатор China Chengxin Green Finance Technology Ltd. Это первый случай с 2022 года, когда российский выпуск получил международную верификацию и первый в истории российского рынка выпуск, получивший подтверждение от китайского верификатора.

«Газпромбанк активно развивает повестку устойчивого развития, последовательно внедряя лучшие практики во все аспекты своей деятельности», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев. Он добавил, что выпуск первых зеленых облигаций, получивший российскую и китайскую верификацию на соответствие критериям проектов устойчивого развития, в очередной раз закрепил за банком статус новатора в области ответственного финансирования на российском рынке. «На практике это еще один шаг для углубления сотрудничества с нашими восточными партнерами», — подчеркнул Алексей Матвеев.

«Получение верификации от крупнейшего китайского агентства является важным прецедентом и сигналом для рынка о возможности расширения зеленой повестки между двумя странами. Мы готовы транслировать наработанный нами опыт нашим клиентам», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. По его словам, специализированное консалтинговое подразделение Газпромбанка по устойчивому развитию, обеспечившее данную верификацию, готово предоставить услуги по решению клиентских задач в повестке устойчивого развития, в том числе, на китайском рынке.

Все средства, привлеченные в рамках выпуска, Газпромбанк планирует направить на рефинансирование портфеля проектного финансирования в сфере зеленой недвижимости. Рефинансируемые проекты — это семь комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++. Их соответствие международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования, а также национальному стандарту также подтверждено верификатором.

«Возможность рефинансировать «зеленые» проекты через облигации — значимый этап развития бизнеса проектного финансирования Газпромбанка. Рефинансируемые сделки соответствуют направлению «Строительство энергоэффективных зданий и сооружений» таксономии «зеленых» проектов, обеспечивая сокращение потребления тепловой и электроэнергии, уровня выбросов парниковых газов от генерации», — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.