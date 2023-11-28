Мукачево, Украина, 28 ноября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Украинец сбежал из военкомата в Мукачево в Закарпатской области через окно второго этажа. Момент попал на видео, которое появилось в социальных сетях.

Кадр из видео

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В ролике мужчина осторожно выбирается из здания через дыру в решётке, спускается по окнам и сбегает через проезжую часть. На последних секундах видно, что за ним вдогонку отправляется другой мужчина, в военной форме.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что это может произойти, если возникнет угроза потери государственности страны, а глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут отметил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей из-за ротации военных.

Позднее, 23 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. После этого замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха сообщил, что эта мера коснётся его региона.

В начале сентября также стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе и последующее высшее образование, собираются лишить права на отсрочку от мобилизации. Авторы законопроекта не скрывали, что он направлен на увеличение мобилизационных возможностей украинских войск.

В конце октября в Киеве начались проверки и постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что Зеленский необоснованно считает, что Запад начнёт массово выдавать ему украинских эмигрантов, которые скрылись от мобилизации. Согласно экспертным данным, страны с нормальной экономикой способны без видимого ущерба призвать в армию 7% от общей численности населения, поэтому в Киеве хотят депортировать уехавших обратно на Украину, напомнил специалист.

Спустя день командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что армия ощущает острую нехватку военных, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой.

После этого член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте, чтобы сформировать новые бригады и соединения