Москва, 28 ноября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Спасатели начали эвакуировать водителей из Северо-Западного тоннеля в Москве из-за сильного задымления, вызванного пожаром, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Как рассказали журналистам, загорелся автомобиль, который находится примерно в середине тоннеля, и это привело к сильному задымлению.

Также о загоревшемся автомобиле сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Водителям рекомендуют объезжать участок.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре произошло крупное ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве, столкнулись грузовик и восемь легковушек.

В сентябре в Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся. Это привело к перекрытию двух полос движения из трёх.