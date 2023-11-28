Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 28 ноября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили склады и производство с контрафактными кроссовками под марками New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok.

Иван Шилов ИА REGNUM

Склады обнаружили ещё в октябре. В производственном цехе в деревне Вашутино полицейские нашли около 40 тыс. кроссовок New Balance и Puma, а также около ста тыс. пар обуви Adidas, Ecco и Nike.

МВД возбудило два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. По этой статье правонарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщил источник РБК, одно дело возбудили по факту незаконного использования марки New Balance, а второе — о нелегальном использовании товарного знака Puma. Также стало известно, что после изъятия части продукции для экспертизы вся партия исчезла.

Как ранее передавало ИА Регнум, в октябре магазины сети Nikita Efremov, торгующие обувью, закрылись из-за полицейской проверки. Поступили жалобы, согласно которым в магазинах продают контрафакт. Сам владелец магазинов опроверг обвинения в продаже подделок.