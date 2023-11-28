Киев, 28 ноября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского заявили, что средний возраст военнослужащего ВСУ в некоторых воинских соединениях равен 54 годам. Информацией в эфире телемарафона поделился советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В некоторых бригадах то, что я услышал, — это страшные цифры. Средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», — заявил Лещенко.

Также он обратил внимание на огромный дефицит военнослужащих и военной техники. По его мнению, необходима ротация и подтягивание резервов. Украинский чиновник призвал передислоцировать бригады с Западной Украины на восток страны ради ротации войск.

Помимо этого, советник главы офиса Зеленского обратил внимание на большие потери численности ВСУ. В некоторых бригадах, сказал Лещенко, из 110 солдат в начале спецоперации сейчас осталось по трое.

На фоне действующего на Украине военного положения Зеленский с 25 февраля проводит в стране всеобщую мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх признал провальным план по мобилизации населения. Он сообщил, что за последние три месяца в регионе план выполнили лишь на 8%.

Также мобилизация добралась и до женщин. И если до 2022 года стремление набрать женщин на военную службу было обусловлено стремлением соответствовать стандартам НАТО в отношении гендерного равенства, то после начала СВО интернет заполонили видео с мёртвыми военнослужащими.

Украинок зазывают на воинскую службу красивыми и брутальными рекламными роликами. Также в СМИ регулярно появляются интервью женщин-снайперов, разведчиц и механиков-водителей, бросивших детей и ушедших воевать.