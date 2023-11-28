Москва, 28 ноября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. России не нужна идеология, которая бы объединяла страну, а национальная идея у страны уже есть — любовь и преданность Родине, заявил 28 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадежно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях», — сказал он.

Глава РПЦ согласился с тем, что в Конституцию внесли положение о запрете на государственную идеологию, и добавил, что она не нужна тем, кто любит страну и народ.

«Что может лучше эффективнее мотивировать человека на созидательные труды, на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность Родине?» — добавил священнослужитель.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал сформулировать государственную идеологию и закрепить её в Конституции. Он отметил, что нужно определить цели развития для общества.

Секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, подчеркнул, что это частное мнение. Он добавил, что российский лидер не заявлял о необходимости вводить госидеологию.