В работе МЦД-4 произошёл сбой
Несколько поездов задерживаются на МЦД-4 из-за поломки состава
Москва, 28 ноября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Несколько поездов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) задерживаются в сторону станции «Железнодорожная» по техническим причинам, сообщила 28 ноября пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Сбой произошёл из-за остановки состава №6624 Апрелевка — Крутое. Поезд, который по техническим причинам остановился на станции «Нижегородская», убрали. В МЖД добавили, что сохраняются задержки поездов на Горьковском направлении в сторону области. Отмечается, что также возможны опоздания обратных поездов.
В результате сбоя на станциях скопились толпы пассажиров. Люди не могут уехать.
Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 26 ноября из-за сильных дождей на железнодорожные пути упали деревья, что привело к задержке движения пассажирских поездов. Задержки составили около двух часов. Инцидент произошёл из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падения деревьев на путях на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс.
В октябре на Люблинско-Дмитриевской линии метро в Москве временно приостановили движение поездов из-за наката следовавшего в депо поезда без пассажиров на стоявший на станции состав.