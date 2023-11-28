Мариуполь, ДНР, 28 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили в Мариуполе Приазовский государственный технический и Мариупольский государственный университеты, сообщил Пушилин 28 ноября в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Осмотрели оснащенность аудиторий, условия, в которых учатся студенты. Кстати, в ПГТУ их 3300, а в Мариупольском университете — 4458», — написал глава ДНР, добавив, что число студентов будет расти.

Он сообщил, что в вузах учебный год начался, в зданиях параллельно учебному процессу завершаются ремонтные работы. Представители университетов рассказали Кириенко, что в оснащении им помогают Москва, Санкт-Петербург и другие регионы.

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Пушилин также сообщил, что глава администрации президента во время поездки в ДНР пообщался с работниками искусства и культуры и посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка».

Как сообщало ИА Регнум, в августе Мариуполь посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он проверил, как идут восстановительные работы в образовательных учреждениях и парках, а также состояние новых объектов.

Российская армия полностью освободила Мариуполь 20 мая 2022 года. В июле 2023 года Пушилин сообщил, что население Мариуполя достигло 280 тыс. человек. Он назвал основным драйвером развития города строительство, отметив, что без работы в городе никто не остаётся.