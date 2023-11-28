Штат Вайоминг, США, 28 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В американском штате Вайоминг между фермерами разгорелся скандал из-за рисунков, которые появились на шкурах коров одного из них. Об этом случае рассказало издание Cowboy State Daily.

Matthias Zomer

В один из летних дней 66-летний скотовод Патрик Шон Кэрролл и его 34-летний сын Такер Кай Кэрролл загнали 189 соседских коров и шесть быков в стойло и нанесли на них с помощью отбеливающего вещества изображения мужских гениталий. Таким образом они хотели привлечь внимание соседа после того, как его скот три года перебирался на их землю через дырку в заборе.

Владелец животных Филип Хабек обратился в офис шерифа с жалобой на соседа, который «отбелил» некоторых из его годовалых тёлок. После этого Кэрролл-старший рассказал полиции о мотивах содеянного. Между ним и Хабеком есть открытый участок забора, через который животные проникают на территорию другого фермера.

Издание отметило, что после такого раскрашивания стоимость животных упала, а убытки могут достигать $141,7 тыс. без учёта быков. Так, без подобных рисунков одно животное стоило бы около $2,6 тыс. за голову, но за разрисованное покупатели готовы отдать около $1,85 тыс. Подобная раскраска, отмечается, ввела бы покупателей в заблуждение: они могли подумать, что животных пометили, потому что с ними что-то не так.

Теперь двум фермерам грозит штраф и лишение свободы. Законодательство штата Вайоминг предусматривает уголовное наказание за порчу имущества, если уничтожено товаров на сумму более $1 тыс.

«Прокурор округа Крук Джозеф Барон предъявил Такеру и Шону Кэрроллу обвинения по двум пунктам в уничтожении имущества. По каждому пункту предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере $10 тыс. долларов США», — указало американское СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Ильинка в Хабаровском крае из-за затянувшегося спора семейная пара и их дочь избили владелицу приюта для собак. Инцидент произошёл вечером 30 апреля на просёлочной дороге перед шлагбаумом. Участники инцидента — семья бывшего полицейского и местная владелица частного небольшого приюта для животных. Поводом для нападения на женщину якобы стали три щенка. Они облаяли автомобиль, в котором находились две женщины и мужчина. При нападении на хозяйку собачьего приюта семейство пыталось сломать ей пальцы. При этом мужчина был с палкой, а затем сел на владелицу приюта, повалив на землю.