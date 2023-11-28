Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Четыре российских региона объединились в Содружество Донбасса. Соответствующее соглашение руководители Ростовской и Воронежской областей и Донецкой и Луганской Народных Республик подписали 28 ноября в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

РИА Новости

В рамках соглашения регионы намерены реализовывать совместные планы и проекты по развитию территорий, взаимодействовать в торгово-экономической, промышленной, научно-технической, инвестиционной, социальной, культурной, образовательной и других сферах.

«Абсолютно неслучайна эта коллаборация, которая нацелена на то, чтобы наши предприятия, наша промышленность, да и наше сельское хозяйство развивались во взаимовыгодных направлениях <…> Объединение даст дополнительный импульс в развитии экономик наших регионов», ― отметил глава ДНР.

Высшим органом управления является совет, в состав которого вошли главы четырёх регионов ― Василий Голубев, Александр Гусев, Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Участники Содружества «Донбасс» условились, что именно эта площадка станет основной для обсуждения совместных инициатив.

«Будут совет, рабочие органы, которые станут на регулярной основе взаимодействовать. Ежегодно будем встречаться друг у друга, регулярно в рабочем порядке будем отрабатывать общие вопросы», ― казал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он рассчитывает, что активную совместную работу регионы начнут с первого квартала следующего года. В числе актуальных совместных направлений Голубев назвал производство беспилотных аппаратов, создание нового общего транспортного каркаса, совместное и рачительное использование потенциала Азовского моря.

Соглашение рассчитано на пять лет и вступит в силу с 1 марта 2024 года. До этого документ предстоит ратифицировать парламентам всех четырёх субъектов-участников.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2022 года Россия официально признала суверенитет ДНР и ЛНР. Она следующий день российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с этими регионами.

30 сентября 2022 года в Москве состоялась церемония подписания документов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, по результатам которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.