Донецк, 28 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным вручили орден Мужества вдове героя спецоперации Вере Голубовой.

Кадр из видео

«Указом президента России за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награждён Юрий Витальевич Володкевич», — сообщил Пушилин 28 ноября в своём Telegram-канале.

Старший инструктор инженерно-саперной подготовки старший лейтенант Юрий Володкевич с 2014 года защищал Донбасс. Когда по центру Донецка украинские военные атаковали из РСЗО HIMARS и в административном здании пострадали люди, он пришёл им на помощь. Володкевич достал из-под завалов более десяти человек.

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Как сообщало ИА Регнум, во время визита в ДНР Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка», расположенный между ДНР и Ростовской областью. Пропускной пункт претерпел полномасштабную реконструкцию.

Кроме того, Кириенко и глава Пушилин 28 ноября обсудили чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в республике.