Москва, 28 ноября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Вопрос миграционной ситуации в России — это острая тема в свете сохранения русской культуры, заявил 28 ноября патриарх Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора.

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Глава РПЦ заявил, что ни в коей мере не против тех, кто хочет честно трудиться в России. Однако находящиеся в России трудовые мигранты должны с уважением относиться к её традициям и народу.

«Помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества — наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа», — сказал патриарх.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 ноября, отвечая на вопрос о ряде случаев агрессивного поведения находящихся в России мигрантов, отметил, что многие из приехавших в страну соблюдают законы и ведут себя хорошо.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 14 ноября поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары. Напавший на молодого человека мигрант выложил в интернет видео избиения.