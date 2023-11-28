Хельсинки, 28 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Агентство Европейского союза по границам Frontex направило в Финляндию дополнительный персонал для усиления границы с Россией, сообщил 28 ноября финский телеканал Yle.

Thijs ter Haar

По информации журналистов, в состав новой группы войдут 50 офицеров-пограничников, специалисты по регистрации беженцев, переводчики и другие эксперты. На границу также дополнительно доставят патрульные автомобили, чтобы усилить контроль.

Телеканал сообщил, что дополнительные силы уже начали прибывать. Планируется, что усиление начнёт работать на этой неделе и пробудет в Финляндии не менее двух месяцев.

Финляндия уже стянула на восточную границу около половины личного состава всей погранслужбы для усиления надзора.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии с 18 ноября приняло решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией. С 24 ноября закрыли ещё три перехода. Остался только один работающий КПП «Райа-Йоосеппи».

В Хельсинки обвинили российскую сторону в пропуске мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые потом просят убежища в Финляндии. При этом финские пограничники также их пропускают в страну.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 27 ноября заявила, что Финляндия сама отгородилась от мира, закрыв переходы на границе с Россией. Она также отметила, что эти меры в том числе наносят ущерб и самим финнам.