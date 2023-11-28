Москва, 28 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что помолится о продолжении служения президента Владимира Путина на благо России и её народа. Такое заявление глава РПЦ сделал во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора.

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

«Выражаю вам сердечную благодарность, и пусть Господь укрепляет ваши силы, силы ваших ближайших сотрудников, которые образуют эту единую команду для того, чтобы и далее вы продолжали свои труды на благо отечества нашего российского, всего российского народа. Сердечно благодарю вас за ваши слова и за ваши добрые дела», — заявил патриарх.

Как сообщало ИА Регнум, в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения Путина 7 октября 2023 года Патриарх Кирилл отметил эпохальные перемены, которые произошли при его правлении. Он сказал, что президент России с честью и достоинством несёт нелёгкое бремя трудов и вносит существенный личный вклад в борьбу за российский суверенитет. Патриарх обратил внимание на проявляемую Путиным заботу о социально-экономическом развитии страны.

Помимо этого, он указал на высокий уровень взаимодействия светской и церковной власти. В своём поздравлении предстоятель Русской православной церкви выразил признательность за поддержку различных церковных инициатив, направленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение богатого исторического, духовного и культурного наследия.