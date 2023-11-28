Москва, 28 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что на Западе заменили гуманитарное образование лженауками, из-за чего культура становится примитивной.

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«На Западе практикуют не только культуру отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования, в результате примитивными становятся и культура, и образование», — сказал российский лидер, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

Классические предметы выбрасывают из учебного процесса и заменяют «гендерными» и подобными «лженауками», добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум 4 октября, на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» российский лидер поддержал идею преподавателя русского языка в школе при российском посольстве в Иране открыть в дружественных странах учреждения с российской системой образования. Путин отметил, что идея правильная, назвал это «мягкой силой» в самом добром и хорошем смысле, и распространением культуры и образовательных систем. Москва стремится поддерживать интерес к российскому образованию, языку и культуре, добавил президент.