Москва, 28 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна укрепляется в качестве мировой державы, и что без России невозможно справедливое мироустройство. Об этом он заявил, выступая 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора по видеосвязи.

«Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что отстаивание суверенитета и справедливости носит в России национально-освободительный характер, так как связано с благополучием всего российского народа и историческим правом страны оставаться сильной и независимой державой.

Отдельно российский лидер отметил, что страна стала сильнее в том числе благодаря возвращению в её состав исторических регионов.

«Мы стали сильнее. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 28 апреля Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. Как отметил президент, предшественники нынешних российских парламентариев стремились искренне служить Отечеству и отстаивали интересы людей. Путин призвал современных депутатов продолжать такой путь ради повышения уровня жизни россиян и их благополучия.