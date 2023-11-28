Москва, 28 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Жители Северной Кореи перешли на использование дешёвых китайских шампуней, которые действительно могут скверно сказаться на их самочувствии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 ноября заявил профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

globallookpress.com Солдаты народной армии КНДР

Ранее появилась информация о том, что население КНДР начало массово лысеть из-за использования дешёвых шампуней и ношения фуражек из некачественной ткани. Врач Чой Чжон Хун, которому ранее удалось сбежать из КНДР в Южную Корею, в разговоре с журналистами предположил, что причиной также могут быть последствия инфекционного заболевания.

«Типичное сообщение, которое, возможно, является правдивым, а возможно, нет, — сказал Ланьков. — Известно, что в Северной Корее сравнительно поздно начали пользоваться шампунями. Где-то до начала 2000-х годов простые северокорейцы о шампунях и не подозревали и мыли волосы мылом. Однако в последние 20-25 лет страна действительно перешла на шампуни. И в основном это шампуни китайского производства. Разумеется, они очень дешёвые. Что туда намешивается изготовителями, сказать невозможно. Вполне может быть, что такие шампуни действительно вредят волосам».

Крайне скептично новость о трихологической проблеме КНДР воспринял заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Никакого доверия эта информация не вызывает. Понятно, что это оскорбительная «утка». Их тьма тьмущая, и комплиментарных по отношению к КНДР среди них нет. Я первый раз слышу о таких проблемах Северной Кореи, и мои личные наблюдения подобных сведений не подтверждают. Я бывал там не раз и хочу сказать, что во многих других странах лысые мужчины встречаются чаще, чем в КНДР. Это факт. Может быть, сказывается генетический фактор», — рассказал Воронцов.

Он подчеркнул, что с гигиеной в Северной Корее всё нормально и люди традиционно очень внимательно ухаживают за своими волосами. Впрочем, в своё время там действительно была проблема. Однако с тех пор прошло много лет.

«Во времена так называемого «Трудного похода» (период экономических бедствий КНДР с 1995 по 1999 годы) из Китая в КНДР шла помощь. Она включала в себя средства личной гигиены, в том числе шампуни низкого качества. И многие пострадали», — заметил Воронцов.

Между тем у медиков есть очень большие сомнения в том, что фуражки и шампуни могли лишить северокорейцев их шевелюр. Трихолог и дерматолог Татьяна Егорова в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявила, что головной убор может привести к облысению только в том случае, если человек постоянно носит резиновую шапку.

«Всё остальное глупости, — подчеркнула она. — Должны быть головные уборы, которые напрочь парализуют кровообращение в области волосяных фолликул. То есть должно быть мощное передавливание. Если оно есть, то тогда волосы выпадают. От фуражек этого не будет. Хоть обносись! Не будут люди лысеть и из-за плохих шампуней. Это какая-то «утка».

Ранее издание Radio Free Asia (RFA) сообщило, что северокорейцы стали массово терять волосы. По мнению некоторых экспертов, причина такой неприятности — дешёвые средства гигиены и военные фуражки, изготовленные из не самых качественных материалов. Ситуация усугубляется тем, что все трудоспособные мужчины обязаны прослужить в вооружённых силах 10 лет, а стало быть, носить соответствующие головные уборы.

До этого ученые из США, Японии и Нидерландов установили, что облысение происходит в связи с угасанием функций стволовых клеток корня волоса, проще говоря — старения. В свою очередь специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предложили бороться с облысением методом активизации стволовых клеток в фолликуле, отвечающих за рост волос. Это предполагается сделать с помощью разблокирования производства солей молочной кислоты в митохондриях.

Также есть исследования американских, итальянских и испанских учёных, которые установили, что мужчины с облысением гораздо в большей степени подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19. Более того, облысение даже назвали «знаком Габрина» по имени первого врача в США, погибшего от COVID-19, который был лысым.

В свою очередь главврач столичной городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко некоторые мужчины и женщины переболевшие COVID-19 полностью облысели.

По мнению главного дерматовенеролога и косметолога Департамента здравоохранения Москвы профессора Николая Потекаева облысение грозит тем, что игнорирует головные уборы зимой. Оказывается, низкие температуры, слишком сухой воздух в помещении и недостаток витаминов приводит к таким неприятным последствиям, как воспалительные заболевания и спонтанное выпадение волос.