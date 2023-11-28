Брюссель, 28 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В НАТО сохраняются те же разногласия относительно вступления Украины, что были в июле во время саммита военного блока в Эстонии. Об этом изданию Euractiv сообщили дипломаты.

Сергей Корсун ИА Регнум

США и Германия сохранили позицию, что Украине обязательно нужно выполнить рекомендации для членства в альянсе, и только после этого можно обсуждать её приём в блок. Рекомендации для членства Киева изложат в ежегодной национальной программе.

Другие члены альянса высказались за то, чтобы нацпрограмму рассматривать как руководство или инструментарий для оценки достижений украинских властей.

Но разногласия внутри Североатлантического альянса и сопротивление со стороны США и Германии не станут помехой для встречи с украинскими представителями по вопросу получения членства. Так, генсек Йенс Столтенберг заявил, что 29 ноября НАТО и Украина подпишут перечень рекомендаций, согласно которому, украинские власти должны будут провести реформы для будущего вступления в военный блок.

Один из дипломатов, по информации издания, назвал политическим решением становление Украины как члена НАТО. Его коллега выразил мнение, что получение приглашения войти в военный блок окажется не совсем простым делом, даже если завершится военный конфликт и Киев выполнит все пункты плана.

Днём ранее, 27 ноября, Столтенбург назвал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому ключевую причину, по которой его страну не примут в альянс. Пока Украина участвует в вооружённом конфликте, об этом не может быть и речи, сказал он.

Столтенберг отметил, что украинская армия с помощью всех стран-членов НАТО не смогла прорвать линии обороны российской армии. Он считает, что это говорит о том, что Россию не следует недооценивать.

Разговоры о членстве Украины в Североатлантическом альянсе активизировались после начала спецоперации в феврале 2022 года. В том же году 30 сентября Зеленский подписал заявку о принятии его страны в ускоренном порядке в ряды этой военной организации.

Задолго до начала проведения СВО Россия обратилась к странам Запада с предложениями по гарантиям безопасности, которые содержали требования о нейтральном статусе соседа-Украины.