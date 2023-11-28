Москва, 28 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Уроки революции, гражданской войны и распада Советского Союза необходимо помнить, нынешнее поколение расплачивается за допущенные в то время просчёты. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора.

Алексей Бойцов/РИА Новости Официальный визит президента США Джорджа Буша в СССР. 1991

«Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада СССР 1991 года», — сказал он.

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что с тех пор прошло уже немало лет, живущее сегодня россияне, включая родившихся уже в XXI веке, до сих пор расплачиваются за допущенные в те периоды просчёты — «за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти».

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