Сочи, Краснодарский край, 28 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Россия в ходе специальной военной операции сражается не только за свободу страны, но и всего мира. Об этом 28 ноября, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона ― мы видим это, все сейчас видят это ― дряхлеет, она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих», ― пояснил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. По его словам, именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство.

«Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», ― добавил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, Кремль официально анонсировал участие Путина в пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора 27 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что 28 ноября российский лидер работает в Сочи, участвовать в заседании он будет в режиме видеоконференции. Мероприятие посвящено 30-летию образования организации. «Настоящее и будущее русского мира» — центральная тема собрания.

В этом форуме также участвуют патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ, других централизованных религиозных организаций страны, органов власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.

На встрече с представителями религиозных объединений России 25 ноября президент России заявил, что за инициативами западных политиков о создании так называемого нового миропорядка стоят лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность. По его словам, на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и, чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход исламофобию, антисемитизм и русофобию.