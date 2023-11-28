Москва, 28 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 ноября поблагодарил Всемирный русский народный собор за поддержку и укрепление государственности.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Искренне признателен участникам собора за помощь, которую вы оказываете фронту и семьям погибших героев», — заявил глава государства, отметив, что представители собора принимают самое активное участие в помощи российским военным в Донбассе в составе волонтёрских и непосредственно боевых объединений.

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Как сообщало ИА Регнум, участие Путина во Всемирном русском народном соборе Кремль официально анонсировал 27 ноября. Мероприятие посвятили 30-летию образования организации, с центральной темой мероприятия «Настоящее и будущее русского мира». В этот же день глава государства по ВКС поучаствует в мероприятии, посвящённом реализации нацпроекта «Здравоохранение» и в церемониях открытия нескольких медицинских учреждений.

Всемирный русский народный собор — основанная в 1993 году под эгидой РПЦ международная организация с патриархом во главе. Традиционно в ежегодных собраниях участвуют представители власти, общественные лидеры и духовенство, а также учёные и культурные деятели. Спустя три года после основания начали создавать региональные отделения организации.