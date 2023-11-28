Буэнос-Айрес, 28 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Портал FourFourTwo составил рейтинг сотни лучших футболистов XXI века. Список опубликовали 28 ноября.

Marco Galvao/Global Look Press Лионель Месси

Первое место в нём занял капитан сборной Аргентины по футболу, нападающий команды «Интер Майами» Лионель Месси.

Вторым в рейтинге стал португальский форвард саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду, третьим — испанский защитник команды «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста.

В пятёрку лучших футболистов XXI века также вошли испанский и бразильский полузащитники Хави и Роналдиньо.

Месси за время карьеры играл в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен», он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» (рекордный показатель). Вместе со сборной Аргентины футболист выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Роналду выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонской «Спортинг», а в 2022 году перешел в саудовский «Аль-Наср». Игрока пять раз удостаивали награды «Золотой мяч».

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Месси поучаствовал в потасовке во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с национальной командой Уругвая. Футболист толкнул защитника сборной оппонентов Матиаса Оливеру локтем в грудь, а затем схватил его за горло. Однако главный арбитр матча не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

Аргентинский форвард 2 ноября назвал свой самый любимый гол из числа забитых им во время спортивной карьеры: мяч в ворота «Реала» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в апреле 2011 года, когда он ещё играл за «Барселону».