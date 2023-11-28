Москва, 28 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа оказался в чистых водах в Южном океане. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Арктический и антарктический институт (ААНИИ)

Учёные считают, что судьба ледяного гиганта решится уже в ближайшее время. По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ), его подхватят океанские течения, идущие из пролива Брансфилда на восток, далее проследует вдоль Южных Оркнейских островов и в ближайший месяц его вынесет в море Скоша, где вскоре айсберг прекратит своё существование как единое целое. Ещё один вариант развития событий ― айсберг останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать ещё несколько лет.

Сейчас площадь айсберга вдвое больше площади Санкт-Петербурга и достигает почти 4170 кв. км.

А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году вместе с ещё одним достаточно крупным айсбергом, на котором размещалась сезонная база «Дружная-1» советской антарктической экспедиции. Таким образом, на месте откола образовались три гигантских айсберга.

После этого на протяжении более чем 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля 2023 года пресс-служба ААНИИ сообщила о том, что самый крупный на планете айсберг начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды со скоростью более 150 км в месяц. Учёные предупредили, что айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов.