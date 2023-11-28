Москва, 28 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов рассказал о завершении процесса эвакуации россиян из сектора Газа. Дипломат отметил, что из охваченного боевыми действиями анклава удалось вывезти сотни соотечественников. Об этом Богданов рассказал журналистам 28 ноября.

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«Практически подходят к концу эвакуационные наши мероприятия, мы вывезли сотни и наших, и не наших граждан из сектора Газа из тех, что пожелали вернуться в Россию», — пояснил дипломат.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла 7 октября. В то утро ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу, затем палестинцы захватили несколько населённых пунктов на юге еврейского государства и взяли в плен не менее 200 заложников.

После этого начались обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Израиль восстановил контроль над всеми населёнными пунктами у границ анклава. 27 октября Армия обороны Израиля начала наземную операцию на территории сектора Газа.

Россия при посредничестве Египта и Катара начала договариваться в Палестиной и Израилем об освобождении своих граждан из сектора Газа. После долгих переговоров началась их эвакуация в Каир через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

В египетской столице МЧС организовало оперативный штаб для оказания медицинской, психологической и консульской помощи российским гражданам и членам их семей, которых туда доставляли на автобусах. Затем спецбортом Ил-76 их переправляли в Россию. Некоторых граждан разместили в подмосковных ПВР (пунктах временного размещения) — в Клину и Волоколамске, другая часть отправилась к своим родственникам на территории России.

За всё время эвакуационных мероприятий в Россию прибыли более 650 человек, из них свыше 300 детей. Эти данные озвучило МЧС по состоянию на 24 ноября.

На следующий день прибывший в Москву эвакуационным рейсом МЧС врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха рассказал, что ещё примерно 500 российских граждан ожидают вывоза из анклава на КПП «Рафах».