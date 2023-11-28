Осло, 28 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В 2022 году Норвегия заработала на украинском конфликте порядка 334 млрд крон (28,6 млрд евро). Об этом 28 ноября сообщила телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли.

Отмечается, что без учёта экспорта в Британию 27% от общего дохода Норвегии стала выручка от продажи газа и это оказалось рекордным показателем. Цены на голубое топливо выросли в результате начала военных действий на Украине и отказа ЕС от российского газа, что и стало причиной такого увеличения заработка Норвегии.

«Это безумно огромная цифра. Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», — заявил в связи с этим лидер норвежской партии «зелёных» Арильд Хермстад, который также назвал свою страну «военным спекулянтом».

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине большая часть европейских стран отказалась от энергоносителей из России на фоне введённых Евросоюзом санкций. В результате ЕС покупает более дорогой американский сланцевый газ или российский через других поставщиков, что негативно отразилось на экономике и простых жителях Европы.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела 26 ноября заявил, что некоторые фирмы начали импортировать в республику природный газ из России. При этом, по его утверждению, Прага не нуждается в этих поставках, так как у страны «достаточно» запасов голубого топлива на предстоящую зиму.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 3 ноября рассказал, что общие потери стран Евросоюза от антироссийских санкций составили порядка 1,5 трлн евро. Он уточнил, что объём товарооборота российских компаний со странами ЕС в 2013 году достиг отметки 417 млрд евро и мог бы достичь отметки в 700 млрд евро, если бы не введённые санкции. За 2022 год товарооборот России с ЕС оказался на уровне 200 млрд евро, а за первое полугодие 2023 года он составил 47 млрд евро.