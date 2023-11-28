Москва, 28 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Мать 41-летнего учителя информатики Сергея Аверьянова, который написал на доске лозунг украинских националистов «Слава Украине», рассказала, что её сын всегда был трусом и балаболом. Также женщина пояснила, что вообще не слышала от него ни слова об Украине, он наоборот всегда голосовал за Владимира Путина на всех выборах. Сообщила Надежда ИА Регнум.

ИА Регнум

Во время разговора с журналистом 72-летняя Надежда расплакалась и ругала сына за глупый поступок, который может испортить ему жизнь.

«Он балабол дикий. Он вообще не ведает, что несёт. Он никогда не служил, потому что инвалид детства. Ничего об армии не знает вообще. У него диатез был с малых лет, а потом всё переросло в астму. Зачем он вообще это написал? Не понимает никто. Он в жизни вообще про Украину никогда не говорил. Он вообще у меня всего боится. Бабушка ему в детстве конфету даёт и говорит, чтобы он маме не рассказывал. Так он тут же идёт и мне всё рассказывает», — сквозь слёзы рассказала Надежда.

Ранее ИА Регнум писал, что учителя информатики одной из элитных гимназий в Москве отстранили от работы с детьми. 41-летний Аверьянов во время урока у девятиклассников написал на доске украинские лозунги и нарисовал свастику. Дети обо всём сообщили другим учителям. 28 ноября преподавателя прямо с уроков увезли в отделение полиции для беседы.

Примечательно, что Аверьянов был одним из школьных активистов, помогающих детям в патриотических проектах. Например, он помогал ученице 4 класса готовить исследовательскую работу для фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Девочка вместе с отцом провела целую поисковую операцию, чтобы найти могилу своего прадеда — солдата Великой Отечественной Войны.