ГУР Украины подтвердило информацию об отравлении супруги Буданова
Киев, 28 ноября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Главное управление разведки минобороны Украины подтвердило отравление супруги начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны. Об этом 28 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».
«Информация СМИ соответствует действительности», — сообщил представитель разведки Андрей Юсов.
В ГУР пообещали сообщить подробности позже.
Об отравлении тяжёлыми металлами супруги Буданова и нескольких сотрудников разведки стало известно ранее 28 ноября. Издание «Бабель» сообщило, что Марианну госпитализировали, а в её крови обнаружили следы тяжёлых металлов. Сообщалось, что женщину, скорее всего, отравили через еду.
Позднее агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что у Буданова не выявили отравления тяжелыми металлами. Источники отметили, что с его здоровьем всё в порядке.