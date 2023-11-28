Киев, 28 ноября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Главное управление разведки минобороны Украины подтвердило отравление супруги начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны. Об этом 28 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео Марианна Буданова

«Информация СМИ соответствует действительности», — сообщил представитель разведки Андрей Юсов.

В ГУР пообещали сообщить подробности позже.

Об отравлении тяжёлыми металлами супруги Буданова и нескольких сотрудников разведки стало известно ранее 28 ноября. Издание «Бабель» сообщило, что Марианну госпитализировали, а в её крови обнаружили следы тяжёлых металлов. Сообщалось, что женщину, скорее всего, отравили через еду.

Позднее агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что у Буданова не выявили отравления тяжелыми металлами. Источники отметили, что с его здоровьем всё в порядке.