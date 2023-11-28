Афины , 28 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неуважением решение премьера Великобритании Риши Сунака отменить встречу за несколько часов до её начала, сообщило 28 ноября греческое издание Protothema.

globallookpress.com

«Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна <…> Тот, кто верит в правильность и справедливость своих позиций, не боится аргументов», — написал в социальной сети Мицотакис.

Встречу отменили после интервью премьера Греции, в котором он заявил, что скульптуры Парфенона, которые стоят в Британском музее, украли. Мицотакис также заявил, что на повестке дня стоит вопрос об их воссоединении с монументами в Афинах. Он подчёркивал, что нельзя любоваться этими скульптурами нигде, кроме как в их естественном пространстве.

По сообщению британских СМИ, в том числе Independent, такие заявления сильно раздражали Сунака. К тому же британские журналисты отмечали, что для Лондона нет пути назад и Сунак отклонит призыв премьер-министра Греции вернуть скульптуры Парфенона.

The Guardian также отметила, что замечания Мицотакиса, похоже, разозлили Сунака до такой степени, что он решил, что нет причин проводить переговоры.

В Великобритании скульптуры появились в начале XIX века, когда дипломат лорд Элгин приказал снять их с Парфенона и отправить в Британию.

Как сообщало ИА Регнум, в августе китайское государственное издание Global Times потребовало от Британского музея вернуть реликвии, которые пополнили музейную коллекцию в колониальный период. Издание также поддержало инициативу Индии, Нигерии и ЮАР по возвращению их собственных культурных реликвий.