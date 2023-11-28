Баку, 28 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана 28 ноября вызвало дипломатических представителей трёх стран ― Франции, Германии и США. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это связано с деятельностью на территории страны новостного портала AbzasMedia, которому, по данным азербайджанских властей, организации, зарегистрированные на территории этих государств, незаконно переводили деньги. Кроме того, добавили в МИД, в деятельности издания участвовали и посольства этих стран.

«Было подчеркнуто, что Агентство международного развития США (USAID) (организация, признанная нежелательной в РФ), FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли незаконный перевод финансовых ресурсов на территорию Азербайджана, незаконный вклад в деятельность AbzasMedia», ― говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Временным поверенным в делах США и Германии, а также чрезвычайному и полномочному послу Франции Баку выразил серьёзное недовольство этой деятельностью.

Согласно законодательству Азербайджана о грантовой деятельности, грантовые договоры подлежат госрегистрации, а выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является серьёзным нарушением. Кроме того, не допускается финансирование субъектов местных СМИ физическими или юридическими лицами зарубежных стран, а также госструктурами иностранных государств.

«Азербайджанская сторона решительно осуждает эту деятельность и <…> оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством», ― подчеркнули в азербайджанском МИД.

Как сообщало ИА Регнум, США заявили о готовности выделить до $100 тыс. на программу «укрепления связей» между американцами и жителями Азербайджана. Инициатива предполагает проведение программ по гендерному равенству, обучению предпринимателей, мероприятий по профподготовке журналистов, организацию образовательных обменов, семинаров, лекций на различные темы.

Минимальный размер одного гранта — $10 тысяч, максимальный — $50 тысяч.