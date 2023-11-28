Москва, 28 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Российским фигуристам нужно участвовать в международных турнирах, так как без них спортсменам тяжело расти и развиваться, заявил 28 ноября журналистам двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер Максим Траньков.

(сс) Андрей Рапуто

«Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать», — сказал он.

При этом Траньков отметил, что уровень российских фигуристов остаётся на высоким. По его оценке, в парном и женском одиночном катании они на голову выше спортсменов, выступающих на международных соревнованиях. Но при этом тренер выразил мнение, что за рубежом среди мужчин и выступающих в танцах на льду есть спортсмены сильнее российских. Однако у мужчин-фигуристов в России с момента отстранения от международных соревнований уровень подтянулся, добавил тренер в беседе с «РБК Спорт».

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Союз также запретил проводить в России и Белоруссии международные соревнования по конькобежному спорту.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в октябре раскритиковала политику ISU. Она заявила, что ограничения вводят, пытаясь снизить уровень профессионализма у российских фигуристов. Тарасова подчеркнула, что российские тренерыне позволят этому произойти.