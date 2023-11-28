Москва, 28 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Более половины граждан России не одобряют идею создания в стране министерства счастья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Как показал ноябрьский опрос ВЦИОМ, россияне скептично относятся к идее создать в нашей стране министерство счастья: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%)», — сообщил ВЦИОМ.

Положительно оценили эту инициативу 23% опрошенных, затруднился ответить 21%.

Авторы социологического опроса отметили, что в группе молодёжи до 25 лет идею создания министерства счастья одобрили 50% опрошенных и 25% высказались скептически.

Повышенный уровень поддержки (38%) идея нашла среди людей 25–34 лет. Среди жителей России старше 45 лет позитивно воспринимают идею создания министерства счастья 13%.

Опрос ВЦИОМ провёл 18 ноября методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В нём приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

Идею создать в России министерство счастья предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Выступая на марафоне «Знание. Первые» 6 ноября, она напомнила, что уже выступала с такой идеей.

Согласно предложению Матвиенко, министерство будет оценивать все законы и другие решения. Оно будет давать оценку, сделают ли эти нововведения людей счастливее или наоборот. Матвиенко подчеркнула, что этот закон нужно принять как можно скорее.