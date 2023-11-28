Донецк, 28 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗ) «Град». Об этом 28 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Уточняется, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район из «Градов» в 13:37 и 13:41 (совпадает с мск), выпустив по городу в общей сложности 20 реактивных снарядов.

По данным «РИА Новости», при обстрелах со стороны украинских войск один из снарядов пробил крышу жилого дома в микрорайоне «Азотный». Уточняется, что в результате попадания пострадали пять мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября стало известно, что ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами из РСЗО. В результате обстрелов получили повреждения жилой дом, кровля службы химчистки и магазина автозапчастей, а также автомобиль.

В представительстве ДНР в СЦКК 28 ноября рассказали, что украинские военные за сутки 28 раз обстреляли территорию республики. В ходе этого ВСУ выпустили по территории региона 48 единиц различных боеприпасов.