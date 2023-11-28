Вашингтон, 28 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет избежать наказания после завершения российской специальной военной операции. Такое мнение 28 ноября высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Pavlo Bahmut/Global Look Press

«Я думаю, он [Зеленский] повторит судьбу Муссолини. Это очевидно», — сказал он.

Эксперт отметил, что глава киевского режима не сможет уйти от расплаты, даже если решит сбежать с Украины.

Мировое сообщество увидит, насколько коррумпирован Зеленский и каким «отвратительным» он был человеком на самом деле, добавил Макгрегор.

Лидера фашистской Италии, ближайшего союзника Адольфа Гитлера Бенито Муссолини, возглавлявшего страну с 1922 по 1943 год, захватили и 28 апреля 1945 года расстреляли итальянские партизаны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал, что Зеленский совершенно не разбирается в военном деле и поэтому терпит поражение по всем фронтам. По его мнению, конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным является системным.

Ранее в этот же день немецкое издание Bild сообщило, что бойцы украинской армии всё чаще выражают недовольство военным руководством ВСУ, украинским правительством и лично лидером киевского режима. Издание также отметило, что это происходит на фоне того, что контрнаступление Киева провалилось, а Россия продолжает продвижение.