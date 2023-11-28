Сумы, Украина, 28 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Сумской области сообщили о провале плана по мобилизации в Вооружённые силы Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Владимир Артюх. Его заявление привело издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

За последние три месяца в Сумской области план по мобилизации выполнили лишь на 8%.

«За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооружённые силы с целью защиты нашей страны. Всего 8%!» — сказал Артюх.

Он пояснил, что план не выполнили учреждения, имеющие мобилизационную задачу, и предприятия. Артюх отметил, что во многих региональных общинах нет учёта военнообязанных.

Как передавало 23 ноября ИА Регнум, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил работе над новым законом о мобилизации. Он пояснил, что предстоит определить новые правила ротации, мобилизации и призывной возраст. К работе над новым законопроектом привлекли Генштаб и министерство обороны Украины.

На следующий день лидер киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что комплексный план по мобилизации будет готов в ближайшие дни. Зеленский заявил, что у него был доклад о способах решения этого вопроса и о том, какие необходимо внести изменения в закон. В своём выступлении Зеленский не назвал точное число граждан Украины, которых предполагается мобилизовать.

На Украине с 25 февраля 2022 года началась всеобщая мобилизация. Накануне Зеленский ввёл в стране режим военного положения. На период его действия мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать с Украины.