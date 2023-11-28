Донецк, 28 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время визита в ДНР посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка», который претерпел полномасштабную реконструкцию.

Кадр из видео

Пункт пропуска «Весело-Вознесенка» расположен между ДНР и Ростовской областью. Объект имеет особое значение, потому что через него автомобилисты могут попасть в Мариуполь. Он также является «воротами» сухопутного пути в Крым.

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После реконструкции через пункт пропуска создали дополнительные транспортные коридоры. «Весело-Вознесенка» оснастили портальным инспекционным досмотровым комплексом для грузовых машин. Там также построили новый пассажирский терминал.

В общей сложности модернизировали десять пропускных пунктов из 15 функционирующих в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Помимо этого, на пропускном пункте создали систему мониторинга очередей «Время в пути». Она позволяет определять время ожидания.

Сегодня пункт «Весело-Вознесенка» способен пропускать более 7,5 тыс. машин в день.

Как в сентябре сообщало ИА Регнум, новые регионы России с 1 марта 2024 года включат в границы Южного военного округа. Согласно проекту указа, зону ответственности Южного военного округа расширят на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о принятии ряда решений по организации проезда по новым территориям. По его словам, будет ускорен проход через границу, ускорена проверка документов при въезде в Ростовскую область, появится возможность движения круглосуточно.