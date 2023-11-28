Москва, 28 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Отношения России и США находятся в плачевном состоянии. При таком уровне отношений не следует вести диалог о контроле над вооружениями, сообщил 28 ноября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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«Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжёлом состоянии», — сказал Рябков.

Дипломат отметил, что не видит основы для возобновления дискуссии по вопросам, которые ставит Вашингтон. Причина в том, что невозможно обсуждать конкретные вопросы, игнорируя общий контекст отношений.

Чтобы они улучшились, США должны продемонстрировать существенные сдвиги к лучшему. России нужны зримые свидетельства того, что американская сторона видит невозможность продолжать свою провальную политику, которая стала ещё враждебнее к России с началом спецоперации.

В действительности никаких сдвигов нет, поэтому непонятно, как в таких условиях обсуждать стратегическую стабильность, будущее контроля над вооружениями, судьбу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сказал Рябков.

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на приостановку участия России в ДСНВ, Москва продолжает соблюдать положения договора. Однако возобновлять инспекции, существовавшие в рамках соглашения, нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее он отмечал, что этот договор так и не подписали США.

Глава Национального управления ядерной безопасности при американском минэнерго Джилл Хруби 16 ноября заявила, что Вашингтон хотел бы возобновления диалога с Россией по теме контроля над вооружениями. По её словам, началу такого диалога мешает отсутствие позитивной атмосферы.