Москва, 28 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Кровопролитный ближневосточный конфликт приносит сегодня неисчислимые страдания мирным жителям Палестины. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин в послании к своему палестинскому коллеге Махмуду Аббасу.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года», — зачитал послание на мероприятии по случаю памятной даты спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, его слова привело ТАСС.

Глава государств также назвал ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта создание суверенного государства Палестина в границах 1967 года.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Путин заявил об обеспокоенности гибелью тысяч мирных жителей сектора Газа, массовом изгнанием населения из региона и происходящей там гуманитарной катастрофой. Глава государства отметил, что во время конфликта гибнут и получают ранения в том числе дети.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.

Путин 18 октября заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент напомнил, что Москва придерживалась этой точки зрения и до нынешней эскалации на Ближнем Востоке. При этом глава государства отмечал, что Израиль 7 октября подвергся жестокой атаке, но полноценное урегулирование конфликта может быть достигнуто только созданием независимой Палестины.

Обострение ближневосточного конфликта на произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированной ракетной атаке, а его боевики захватили несколько населённых пунктов и взяли в них заложников. После этого армия Израиля начала обстрелы сектора Газа, а затем 27 октября — наземную операцию на территории.