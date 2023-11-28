Москва, 28 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сергея Кузнецова, бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой, называемого в соцсетях «банщиком» балерины, обнаружили мёртвым в СИЗО «Матросская тишина», сообщил 28 ноября РЕН ТВ, ссылаясь на источники.

Кадр из видео Сергей Кузнецов с Анастасией Волочковой

«Сергей Кузнецов умер сегодня в «Матросской тишине». Его обнаружил сокамерник», — рассказали журналистам.

Кузнецова арестовали по обвинению в избиении жены, в результате которого она попала в реанимацию. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове и множественные ушибы и ссадины.

Волочкова и Кузнецов познакомились на съёмках телешоу и вместе отправились на Мальдивы. По словам балерины, они договорились, что их отношения продлятся только на время отдыха. Волочкова сообщала, что Кузнецов был галантным, но при этом вспыльчивым, бывало, его приходилось успокаивать.

О расставании с Кузнецовым Волочкова сообщила в январе 2022 года. Она заявила, что её бывшему возлюбленному нужен только самопиар. Балерина также обвинила его в лицемерии и предательстве.